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Заместитель генпрокурора РФ заявил об увеличении обращений военнослужащих

Заместитель генпрокурора РФ заявил об увеличении обращений военнослужащих

Рост обращений в прокуратуру из-за нарушений прав военнослужащих наблюдается в этом году, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин14 сентября на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.

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