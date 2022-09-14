Заместитель генпрокурора РФ заявил об увеличении обращений военнослужащих

Рост обращений в прокуратуру из-за нарушений прав военнослужащих наблюдается в этом году, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин14 сентября на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
Рост обращений в прокуратуру из-за нарушений прав военнослужащих наблюдается в этом году, заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин14 сентября на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
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