Украинское подполье сообщило о поражении здания СБУ в ходе утреннего удара по Запорожью ВС России поразили здание СБУ в городе Запорожье, удар был нанесен рано утром воскресенья, 29 сентября.
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Украинское подполье сообщило о поражении здания СБУ в ходе утреннего удара по Запорожью ВС России поразили здание СБУ в городе Запорожье, удар был нанесен рано утром воскресенья, 29 сентября.
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