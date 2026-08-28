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Авторадио

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Рособрнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ-2027

В Едином государственном экзамене в 2027 году изменятся задания по нескольким предметам. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на Рособрнадзор, на экзамене по истории число заданий увеличат с 21 до 22.

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