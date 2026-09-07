В Германии закончились знаковые выборы, которые могут вызвать отставку канцлера страны Мерца и перевернуть федеральную политику страны.
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эти тоже могут быстренько переобуться, если получат власть...
Опять всё спуталось - "левые" и "правые", что совершенно чётко, так это ясная позиция АдГ "национально ориентированного индустриального капитала", но только его части .
Им противостоят "глобалисты Фридриха Мерца", которые представляют "финансовый капитал, который ориентирован именно на трансграничный характер" и промышленников из сектора военных заказов.
Может быть сейчас ВПК Германии быть "национально-ориентирован"? Ответ отрицательный, просто будет бороться за расширение своего производства с ВПК США.
Вывод простой - пока политика Германии будет антироссийской (русофобской) милитаристской, АдГ не сможет претендовать на "руководящюю роль" и найти сторонников среди "социалистов".
Случилась АдГезия в Саксонию.