Совместный проект Remedy с Tencent отменён — он был в разработке больше пяти лет Ра...

Совместный проект Remedy с Tencent отменён — он был в разработке больше пяти летРазработчики из финской студии Remedy Entertainment (дилогия Max Payne, Control, Alan Wake II) на своём официальном сайте сообщили об отмене одной из находившихся в производстве игр.
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