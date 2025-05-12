Мероприятия, посвященные 9 МАЯ.

День Победы один из самых почитаемых праздников в нашей стране. Воспитатели дошкольного образования рассказали детям о важных моментах нашей истории, доступно объяснили, что такое День Победы, почему мы так свято к нему относимся, почему это радостный праздник со слезами на глазах, почему нам нельзя его забывать.