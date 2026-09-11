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Русская весна

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Работающие иностранцы будут платить налог за неработающих членов семьи

Работающие иностранцы будут платить налог за неработающих членов семьи

Начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал президенту Владимиру Путину о вступающем в силу законе, обязывающем работающих иностранцев платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в России.

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