Украина: Два человека погибли и еще один получил ранения в результате ударов российских беспилотников по Запорожью и Запорожской области в ночь с 11 на 12 сентября.
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