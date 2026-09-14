Выстрелы в Россию: как убийство Столыпина повлияло на ход истории

115 лет назад, 1 (14) сентября 1911 года, был совершен теракт, отразившийся на всей последующей мировой истории.
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