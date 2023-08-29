Кравчук и Ко в деле Тихонова: кто покрывает хищения в Минэнерго

Заявление по статье за заведомо ложный донос поступило в отношении лиц, имеющих отношение к делу бывшего замминистра энергетики Анатолия Тихонова, в отношении которого расследуется дело о хищении более 600 млн рублей, выделенных на создание ГИС ТЭК.