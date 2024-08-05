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Триатлонисты Бриффод и Вестерманн снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Триатлонисты Бриффод и Вестерманн снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не будут участвовать в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

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