Триатлонисты Бриффод и Вестерманн снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за инфекции

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн не будут участвовать в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Париже из-за кишечной инфекции, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии