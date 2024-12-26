⚡️Заявления Главы Крыма Сергея Аксёнова ⚡️ ❗️По решению Президента будет объявлен режим ЧС федерального уровня в связи с разливом мазута в Керченском проливе ❗️Крым готов взаимодействовать с Краснодарским краем по ликвидации ЧС в Черном море ❗️В Крыму собрано больше 130 тонн загрязненного мазутом песка и грунта ❗️Будет принят ряд решений по доставке топлива и в течение января достигнут показателей по стоимости бензина в республике ❗️Поручено решить вопросы, чтобы за два часа людям доставляли лекарства в Республике Крым ❗️Республике Крым выделено 15 млрд рублей на ремонт дорог в 2025 году ❗️Глава Крыма призвал пересмотреть зарплаты в бюджетных сферах.