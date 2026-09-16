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Царьград

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Росреестр за шесть лет определил границы 15 млн. участков

Росреестр за шесть лет определил границы 15 млн. участков

Росреестр за шесть лет определил границы более 15 млн земельных участков в России, сообщил Олег Скуфинский на 48-й сессии Совета по геодезии СНГ.

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