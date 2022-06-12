Знакомый из Армении поделился рецептом необычного супа. Семья только его и ест. Пошаговый рецепт!

Привет, читатель! Созванивался я недавно со своим другом из Армении и попросил я его дать необычный рецепт супа, чтобы удивить и порадовать свою семью! Поэтому он мне предложил приготовить необычный армянский суп с жаренной вермишелью и яйцом.