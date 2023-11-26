Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    американцы уговорили сыграть роль троянского коняНовый президент А...
  • Elena Guseva
    Почему Днепр? Днепропетровск.ВС РФ добивают ав...
  • николай лебедев
    На всякую бензопилу найдется свой лом.Новый президент А...

Линия девяти пунктиров: США и Китай приближаются к вооруженному конфликту

Линия девяти пунктиров: США и Китай приближаются к вооруженному конфликту

Гипотетическое противостояние США и Китая. О нем сегодня говорят многие эксперты, предрекая победу, то одной, то другой стороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Китай широко использует ж/дороги России.Но импорт США из Китая велик и дорого обойдется штатам.Собственное производство-импортозамещение в 2-3 дороже.Снова рост госдолга США до 40 трлн$.
Ответить
13 час.
Сиропчик Микульский
Если бы Китай был уверен в поддержке военной России, то давно бы уже напал на Тайвань. Только война с Украиной обнажила проблемы нашей армии и Китай передумал пока конфликтовать с Америкой.
Ответить
10 час.
ВВ
Владимир Витковский
... удачи КИТАЮ, поражения и краха матрасии !!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх