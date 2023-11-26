Гипотетическое противостояние США и Китая. О нем сегодня говорят многие эксперты, предрекая победу, то одной, то другой стороне.
Линия девяти пунктиров: США и Китай приближаются к вооруженному конфликту
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Китай широко использует ж/дороги России.Но импорт США из Китая велик и дорого обойдется штатам.Собственное производство-импортозамещение в 2-3 дороже.Снова рост госдолга США до 40 трлн$.
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13 час.
Сиропчик Микульский
Если бы Китай был уверен в поддержке военной России, то давно бы уже напал на Тайвань. Только война с Украиной обнажила проблемы нашей армии и Китай передумал пока конфликтовать с Америкой.
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
... удачи КИТАЮ, поражения и краха матрасии !!!
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9 час.
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