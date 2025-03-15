Власти США прекратили финансирование «Радио Свобода» Медиакорпорация «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесена Минюстом в реестр иноагентов, признана нежелательной организацией в России) получила письмо, в котором указано о прекращении финансирования и предоставления грантов правительством США.
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