Новые выплаты с 1 марта 2024 года анонсировал Владимир Путин: что еще изменится в жизни россиян Татьяна СергееваВажные изменения в сфере образования стали одной из ключевых тем послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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