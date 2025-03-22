🕯️Сегодня годовщина трагических событий в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел чудовищный теракт.
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🕯️Сегодня годовщина трагических событий в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске произошел чудовищный теракт.