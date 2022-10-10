Мощный пожар вспыхнул на территории картонного комбината в Уссурийске

В выходные произошел пожар на территории картонного комбината в Уссурийске. Горел мусор на обширной площади, предварительная версия возгорания — неосторожное обращение с огнем, сообщили ИА UssurMedia в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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