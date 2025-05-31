🌼В реабилитационном отделении «Новоаннинского ЦСОН» прошло комплексное мероприятие ко дню защиты детей "Солнечная планета детства".
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🌼В реабилитационном отделении «Новоаннинского ЦСОН» прошло комплексное мероприятие ко дню защиты детей "Солнечная планета детства".