Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» и орудий М-46 группировки войск «Север» оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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