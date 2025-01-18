Арестована недвижимость рэпера-иноагента Моргенштерна

Суд наложил арест на недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иноагентом). В рамках уголовного дела под юридический запрет попали земельный участок, дом и несколько нежилых объектов, сообщает прокуратура Москвы.
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