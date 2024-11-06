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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф после победы над Швентек на итоговом: «Надеюсь, у меня получится выиграть еще три матча»

Гауфф после победы над Швентек на итоговом: «Надеюсь, у меня получится выиграть еще три матча»

Американка обыграла ее со счетом 6:3, 6:4 и обеспечила себе выход из группы. «Я была очень уверена перед встречей, несмотря на нашу личную статистику (11:1 в пользу Швентек – Спортс’‘).

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