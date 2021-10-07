С июня 2023 года вся продукция для защиты от ЧС будет подлежать обязательной сертификации

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Вся продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, с 1 июня 2023 года в странах ЕАЭС будет подлежать обязательной сертификации.
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