Генерал-майор Попов: Подробности массированного авиаудара по целям на Украине — кто и как работал. Российские тяжелые бомбардировщики атаковали военные объекты в нескольких регионах «незалежной» Юрий Енцов На фото: бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 Дальней авиации Военно-космических сил России (Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС) Российская авиация и ракетчики 27−28 апреля нанесли массированные удары по военным и инфраструктурным объектам бандеровцев.