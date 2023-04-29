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Генерал-майор Попов: Подробности массированного авиаудара по целям на Украине

Генерал-майор Попов: Подробности массированного авиаудара по целям на Украине

Генерал-майор Попов: Подробности массированного авиаудара по целям на Украине — кто и как работал. Российские тяжелые бомбардировщики атаковали военные объекты в нескольких регионах «незалежной»  Юрий Енцов На фото: бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 Дальней авиации Военно-космических сил России (Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС) Российская авиация и ракетчики 27−28 апреля нанесли массированные удары по военным и инфраструктурным объектам бандеровцев.

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