Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мужчину задержали за расправу над родственницей после избиения и изнасилования

Мужчину задержали за расправу над родственницей после избиения и изнасилования

21-летнего россиянина задержали за изнасилование и расправу над родственницей В Волгоградской области арестовали 21-летнего жителя города Котово, обвиняемого по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса.

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