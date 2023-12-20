Мужчину задержали за расправу над родственницей после избиения и изнасилования

21-летнего россиянина задержали за изнасилование и расправу над родственницей В Волгоградской области арестовали 21-летнего жителя города Котово, обвиняемого по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса.
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