Михайло Баньяк может покинуть "Краснодар" в летнее трансферное окно

Футболист "Краснодара" Михайло Баняц может покинуть клуб в ближайшее время. По информации источников, сербский полузащитник хочет получать больше игровой практики, но его желание не совпадает с планами тренерского штаба.
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