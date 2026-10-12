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Женщина и 10-летний ребенок пострадали в ДТП на пр. Калинина в Барнауле

Женщина и 10-летний ребенок пострадали в ДТП на пр. Калинина в Барнауле

Утром 12 октября в Барнауле произошло ДТП на пр. Калинина, 30/7. Пострадали два человека, сообщили в Госавтоинспекции города.

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