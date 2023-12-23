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Политолог Миршаймер: ВСУ обречены даже с американской помощью

Политолог Миршаймер: ВСУ обречены даже с американской помощью

Неспособность Украины пополнять ряды ВСУ делаеют поддержку со стороны США бессмысленной. Об этом сообщил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер во время общения с YouTube-каналом Judging Freedom.

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