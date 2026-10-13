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Царьград

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Депутат Гринев проверил ремонт игровых ячеек в детсаду №116 Краснодара

Депутат Гринев проверил ремонт игровых ячеек в детсаду №116 Краснодара

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Станислав Гринев проверил, как в детском саду №116 Центрального округа Краснодара были использованы бюджетные средства, выделенные в прошлом году на обновление игровых ячеек, и зафиксировал удовлетворительное состояние завершенных объектов.

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