Депутат Гринев проверил ремонт игровых ячеек в детсаду №116 Краснодара

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Станислав Гринев проверил, как в детском саду №116 Центрального округа Краснодара были использованы бюджетные средства, выделенные в прошлом году на обновление игровых ячеек, и зафиксировал удовлетворительное состояние завершенных объектов.
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