Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы, поэтому международное сообщество вправе не признавать новые границы.
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