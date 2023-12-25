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Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

Как подчеркнул вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, претензии США на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы, поэтому международное сообщество вправе не признавать новые границы.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
создаст и с Россией .Пидоры америкосы хрен Вам в рожи
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