Врач Татьяна Руженцова советует спрятаться от вируса за маской

Медицинские маски, антисептики, перчатки. Стоит ли снова о них вспомнить и запастись, или всё-таки их эффективность от гриппа и коронавируса не имеет существенного значения? Тем более, что говорят о меньшей опасности новых штаммов.
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