Стала известна причина, по которой Иран начинает перенос столицы ближе к Персидскому заливу

С новым президентом Иран ожидают ряд ключевых и глубоких перемен. Помимо более спокойного внешнего курса страны, который многие назовут прозападным, вскоре радикальные перемены коснутся столицы исламской республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии