Вашингтон задерживает назначение нового русского посла: ожидание приближается к пределу

Назначение нового русского посла в США задерживается из-за отсутствия агремана. Замминистр иностранных дел Сергей Рябков выразил обеспокоенность затянувшейся паузой, в то время как кандидатурой давно определились.
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