Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении трех ´дроповодов´.

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бобруйска и его двух знакомых, которые обвиняются в незаконном распространении реквизитов банковских платежных карточек и аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам.
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