Врач Лепилова рассказала, как распознать и замедлить болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это хроническое заболевание центральной нервной системы, развивающееся постепенно и сопровождающееся как двигательными нарушениями, такими как непроизвольные подёргивания конечностей, так и ухудшением когнитивных функций — памяти, речи и мышления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии