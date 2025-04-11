Врач Лепилова рассказала, как распознать и замедлить болезнь Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это хроническое заболевание центральной нервной системы, развивающееся постепенно и сопровождающееся как двигательными нарушениями, такими как непроизвольные подёргивания конечностей, так и ухудшением когнитивных функций — памяти, речи и мышления.