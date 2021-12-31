Брат патриарха Кирилла протоирей Николай Гундяев ушёл из жизни

Брат главной фигуры Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге Николай Гундяев скончался.
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