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Брат патриарха Кирилла протоирей Николай Гундяев ушёл из жизни

Брат патриарха Кирилла протоирей Николай Гундяев ушёл из жизни

Брат главной фигуры Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге Николай Гундяев скончался.

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