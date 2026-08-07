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Аргументы недели

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Опасное лето: какими продуктами легче всего отравиться в жару и как себя защитит

Опасное лето: какими продуктами легче всего отравиться в жару и как себя защитит

С наступлением жары резко растёт число обращений в больницы с пищевыми отравлениями. Врачи объясняют это просто: при температуре выше 25–30 градусов бактерии в продуктах размножаются в несколько раз быстрее, чем зимой, а привычные правила хранения еды перестают работать.

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