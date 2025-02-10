Заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт умер на 74-м году жизни

В возрасте 73 лет ушел из жизни заслуженный врач России из Тюмени Борис Гиберт. Об этом сообщила Областная клиническая больница №1, в которой мужчина проработал более 30 лет, на странице в соцсети "ВКонтакте".
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