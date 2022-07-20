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20.07.22==РСЗО HIMARS — «Оружие последней надежды» для ВСУ

20.07.22==РСЗО HIMARS — «Оружие последней надежды» для ВСУ

Арестович грозится уничтожить Крымский мост: якобы США поставили Киеву ракеты дальностью 300 км Александр Ситников Если в боях за русские города и селения наши бьют украинскую армию, то на информационном фронте — все с точностью до наоборот.

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