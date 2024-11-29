АндрейБорков

Дурак ты холошумер, и не просто дурак - ты идиот! Какое "вероятное прекращение огня"? Оно будет когда нам это будет надо, а не вам! Оно будет, когда цели и задачи СВО будут выполнены и достигнуты. Прекращение огня будет после вашей, укрошумерской, капитуляции. Все остальное это бред сивой кобылы в лунную ночь.