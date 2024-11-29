Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Подготовим Путину сюрприз, используя перемирие – Луценко

Подготовим Путину сюрприз, используя перемирие – Луценко

Украинские политики должны готовиться к недопущению подписания аналога «Стамбульских соглашений». Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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АндрейБорков
Дурак ты холошумер, и не просто дурак - ты идиот! Какое &quot;вероятное прекращение огня&quot;? Оно будет когда нам это будет надо, а не вам! Оно будет, когда цели и задачи СВО будут выполнены и достигнуты. Прекращение огня будет после вашей, укрошумерской, капитуляции. Все остальное это бред сивой кобылы в лунную ночь.
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18 час.
t
tatyanadavydkina
А кто вам даст перемирие. Только капитуляция и причем самая жесткая. Со всеми ограничениями
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18 час.

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