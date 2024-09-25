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Гупта — об участии в Играх дружбы: у спортсменов из Африки будет подпорчена репутация

Гупта — об участии в Играх дружбы: у спортсменов из Африки будет подпорчена репутация

Директор управления национальной политики по контролю за наркотиками США Рахул Гупта пообщался с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником.

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