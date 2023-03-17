В администрации одного из районов Челябинской области выявлены нарушения на сотни миллионов рублей

Чиновники Нагайбакского района за многомиллионные нарушения отделаются административными штрафами. Как сообщили РИА «Новый День» в Контроль-счетной палате Челябинской области, в результате проверки, проведенной в районе, выявлены: – финансовые нарушения и недостатки, повлекшие недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей; – нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей; – нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей; – несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ и др.