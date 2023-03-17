РИА Новый день

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Так и будем терпеть  этих извращенцев.Володин назвал аг...
  • Юрий анин
    Запомните ы всегда сами пилим ножку стула на котором сидим...В администрации о...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Сейчас не важно кто устроил диверсию на СП ! и 2 а надо  найти тех кт в России это санкционировал... Кмц из политиков...«Это было в интер...

В администрации одного из районов Челябинской области выявлены нарушения на сотни миллионов рублей

В администрации одного из районов Челябинской области выявлены нарушения на сотни миллионов рублей

Чиновники Нагайбакского района за многомиллионные нарушения отделаются административными штрафами. Как сообщили РИА «Новый День» в Контроль-счетной палате Челябинской области, в результате проверки, проведенной в районе, выявлены: – финансовые нарушения и недостатки, повлекшие недопоступление средств в муниципальный бюджет на общую сумму 11,4 млн рублей; – нарушения в учете, управлении и распоряжении муниципальным имуществом и земельными участками на общую сумму более 227 млн рублей; – нарушение законодательства РФ о бухгалтерском учете и требований по составлению бюджетной отчетности на сумму 64,7 млн рублей; – несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ и др.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх