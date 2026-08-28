Keymos представила уникальную память DDR5 с «новой» технологией нанесения узоров

Это способ украсить алюминиевый радиатор памяти Компания Keymos представила первую в отрасли линейку RGB-модулей памяти, декоративные элементы на которой выполнены методом экспонирования и проявления.
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