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Keymos представила уникальную память DDR5 с «новой» технологией нанесения узоров

Keymos представила уникальную память DDR5 с «новой» технологией нанесения узоров

Это способ украсить алюминиевый радиатор памяти Компания Keymos представила первую в отрасли линейку RGB-модулей памяти, декоративные элементы на которой выполнены методом экспонирования и проявления.

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