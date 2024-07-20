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«Я положу конец войне»: Трамп прокомментировал телефонный разговор с Зеленским

«Я положу конец войне»: Трамп прокомментировал телефонный разговор с Зеленским

Утративший легитимность Зеленский сумел добиться того, о чем заявлял неоднократно, и сегодня ночью (по московскому времени) провел телефонные переговоры с экс-президентом США и явным фаворитом предвыборной гонки за кресло в Овальном кабинете Дональдом Трампом.

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