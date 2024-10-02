РСТ: российские авиакомпании корректируют расписание полетов на Ближний Восток

Обновленные рекомендации Росавиации не отменяют для российских авиакомпаний полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, а вносят в них коррективы, отмечает вице-президент Российского союз туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
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