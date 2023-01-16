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Премьер Польши Моравецкий отправится в Германию убеждать немецких политиков в необходимости поставить Украине танки Leopard

Премьер Польши Моравецкий отправится в Германию убеждать немецких политиков в необходимости поставить Украине танки Leopard

Руководитель кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий отправится в ФРГ убеждать немецких политических деятелей в необходимости поставить украинской стороне танки Leopard.

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