А почему мужчины не хотят терпеть, сохраняя плохой брак?

Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда по ровесникам уже видно, кто из-за чего развелся. Если раньше многое удавалось кокетливо скрывать – в 20 лет еще реально пить бензин и ночевать под забором так, чтобы никто не догадался, то в 40 – уже нет, все как на ладони, в основном.