Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    Она продала квартиру своей матери, придет время и дочь продаст квартиру своей матери. Сами не пробовали заработать?«Как вы могли про...
  • Элеонора Коган
    Да,Марина права. Родители знали, как молодым трудно с жильём и квартиру всё же профукали, на море съездили.Одним слов...«Как вы могли про...
  • Владимир Петров
    Маман - тупая. Но дочери придётся смириться.«Как вы могли про...

А почему мужчины не хотят терпеть, сохраняя плохой брак?

А почему мужчины не хотят терпеть, сохраняя плохой брак?

Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда по ровесникам уже видно, кто из-за чего развелся. Если раньше многое удавалось кокетливо скрывать – в 20 лет еще реально пить бензин и ночевать под забором так, чтобы никто не догадался, то в 40 – уже нет, все как на ладони, в основном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх