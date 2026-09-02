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Царьград

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Мария Захарова: Запад использовал цифровые технологии вместо войск

Мария Захарова: Запад использовал цифровые технологии вместо войск

На ВЭФ во Владивостоке Мария Захарова заявила, что западные страны начинают использовать цифровые технологии для вмешательства во внутренние дела других государств, заменяя ими физическое присутствие на местах, расширяя влияние извне.

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