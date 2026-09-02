Мария Захарова: Запад использовал цифровые технологии вместо войск

На ВЭФ во Владивостоке Мария Захарова заявила, что западные страны начинают использовать цифровые технологии для вмешательства во внутренние дела других государств, заменяя ими физическое присутствие на местах, расширяя влияние извне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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