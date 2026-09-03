📹⚡️ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области Подразделения группировки войск «Днепр» установили полный контроль над населенным пунктом Новопавловка в Запорожской области.
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